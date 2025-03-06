Avcılar’da market önündeki süt ve peynirleri çaldı

Yayınlanma: 06.03.2025 - 12:03

Güncelleme: 06.03.2025 - 12:03

Avcilar’da bir firma tarafından işyeri önüne bırakılan süt ve diğer ürünler yoldan geçen bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Ambarlı Mahallesi’nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İş yeri önüne gelen bir kişi 2 bin lira değerinde olduğu öğrenilen süt, peynir ve tereyağı gibi ürünleri poşetlere doldurarak götürdü.İş yeri sahibi markete açmaya geldiğinde ürünleri yerinde göremedi. Firmayı arayan ve ürünlerin her günkü gibi market önüne bırakıldığı bilgisini alan iş yeri sahibi hırsızlık olayını fark etti. Elindeki torbalarla iş yeri önünden uzaklaşan kişi ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.