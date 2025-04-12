Avcılar'da metrobüs kazası: Çok sayıda yaralı var!
Avcılar'da durağa yanaşan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan 16 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde İBB Sosyal Tesisler metrobüs durağında bir kaza yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs sürücüsü, durağa yanaşırken önündeki metrobüse çarptı. Kazada metrobüs içerisinde bulunan yolcular savrularak hafif şekilde yaralandı.
Toplam 16 yolcunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek çevre hastanelere kaldırdı.
Kaza sonrası bölgede metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Art arda sıralanan metrobüsler seferlerde gecikme yaşanmasına neden oldu.
Kazanın yaşandığı bölgede İBB ekipleri tarafından kumlama çalışması yapıldı. Metrobüs yolu çift yönlü olarak trafiğe açıldı.
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