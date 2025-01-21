Son Dakika... Metrobüs kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı!
Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler köprüsü istikametinde metrobüs yolundan çıkıp D-100 karayoluna girdi. Edinilen bilgiye göre, köprü kapatıldı.
Zincirlikuyu metrobüs durağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği metrobüs, bariyere çarptı.
Kaza yapan metrobüsün boş olduğu öğrenildi.
Kazada 4 araç ve metrobüste hasar oluşurken, D-100 Karayolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: #15 Temmuz Şehitler Köprüsü #Metrobüs #kaza
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