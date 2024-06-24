Avcılar'da metrobüste yangın paniği!

Avcılar’da sabah saatlerinde metrobüste yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:50
Abone Ol google-news

Yangın, sabah saatlerinde Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüsün arka tarafında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sebebiyle yoğun duman oluşurken yolcular büyük panik yaşadı.

Seferlerde aksama meydana gelirken, yangın İBB’ye ait müdahale aracı ile söndürüldü.


Avcılar haberleri Metrobüs haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Onedio'nun yangın 'karikatürü' tepki çekti

Onedio'nun yangın 'karikatürü' tepki çekti
Amasya’da yolcu otobüsünde korkutan yangın

Amasya’da yolcu otobüsünde korkutan yangın
Bursa'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın

Bursa'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler