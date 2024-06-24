Avcılar'da metrobüste yangın paniği!
Avcılar’da sabah saatlerinde metrobüste yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü Durağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen metrobüsün arka tarafında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sebebiyle yoğun duman oluşurken yolcular büyük panik yaşadı.
Seferlerde aksama meydana gelirken, yangın İBB’ye ait müdahale aracı ile söndürüldü.
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