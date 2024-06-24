Bursa'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Bursa Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın sonrası alevler gökyüzünü aydınlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde geldi. Edinilen bilgiye göre, Hurdacılar Sitesi'nde henüz sebebi bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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