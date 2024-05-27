Avcılar’da mobilya fabrikasındaki yangın: Yaralanan işçi kurtarılamadı

Avcılar'da dün akşam saatlerinde bir mobilya fabrikasında yangın çıkmıştı. Yangın sırasında içeride mahsur kalarak, yoğun dumandan etkilenen 1 işçi hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:21
Avcılar’da mobilya fabrikasındaki yangın: Yaralanan işçi kurtarılamadı
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Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Caddesi'ndeki mobilya fabrikasında dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği belirtilen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İmalatnahede çalışan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 3 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, 1 işçi içeride mahsur kaldı. Yoğun dumana maruz kaldığı öğrenilen İran vatandaşı Metin Mehtizade itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan Mehtizade, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği yangın, ekipler tarafından bir süre sonra tamamen söndürüldü.

Mobilya imalathanesinde bulunan 4 muhabbet kuşu ile 1 kedi de itfaiye tarafından kurtarıldı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri işyerindeki yangınla ilgili, kurtulan işçiler ve işyeri sahibi H.A.’yı ifadelerini almak üzere Firuzköy Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK YABANCI UYRUKLU İŞÇİ ÇALIŞTIRIYORLARMIŞ

Mobilya fabrikasında çalıştığı tespit edilen 18 yaşından küçük yabancı uyruklu 1 çocuk ise, Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.


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