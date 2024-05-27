Lokantadaki baca yangını paniğe neden oldu!

Afyonkarahisar’daki bir lokantanın bacasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:09
Lokantadaki baca yangını paniğe neden oldu!
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Olay, Sandıklı ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ece Mahallesi Enver Paşa Caddesi üzerinde alt katında lokanta bulunan 4 katlı binanın çatısına meydana geldi.

Çevredeki yurttaşların dumanları görmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken lokantanın bacasında ve binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.


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