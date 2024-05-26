Evde yangın çıktı... Dumandan etkilenen kadın öldü

Bayburt'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın yaşamını yitirdi, eşi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 16:18
Evde yangın çıktı... Dumandan etkilenen kadın öldü
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Merkeze bağlı Alapelit köyünde gece saatlerinde, Selmani ve Emine Akkuş çiftinin yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Emine Akkuş dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başaran Selmani Akkuş ise Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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