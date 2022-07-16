Avcılar'da otoparkın yanındaki arazide yangın: 'Otomobiller de yanacaktı'
İstanbul Avcılar’da otoparkın yanındaki boş arazide çıkan yangında bir ağaç yanarken, 3 araç ise uzaklaştırılarak yanmaları önlendi.
Avcılar Reşitpaşa Caddesi'ndeki otoparkın yanında bulunan boş arazideki ağacın altına gelen iki kişi, ateş yakarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra ateş önce kuru otlara ardından ağaca sıçradı. Yangını gören motosikletli kurye ismail Zakiroğlu, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, otopark görevlisi de park halindeki 3 otomobili çalıştırarak yangından uzaklaştırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürece söndürüldü.
"OTOMOBİLLER DE YANACAKTI"
İsmail Zakiroğlu, "İki kişiyi ateş yakarken gördüm. Ateşi söndürmeleri için uyardım. Yemeği teslim edip kısa süre sonra döndüm. Her tarafı alev kaplamıştı. 112’yi aradım. İtfaiye geldi yangını söndürdü. Hemen yanı otopark. Otomobiller de yanacaktı" dedi.
Video Haberler
- Güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı
- Bahçeli: Sayın Erdoğan'ı tanıtınız, anlayınız, anlatınız
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- İsrailli şarkıcı Biden'ın elini sıkmadı
- Hatay 'da yangın çıkan Tır'ın dorsesi hasar gördü
- CHP heyeti yangın bölgesi Datça'da
- 'Ördek' kavgasında Kıbrıs gazisinin bacağı kırıldı
- Ailesine kızdı, bıçakla kendini rehin aldı
- Siyasetçiler ve gazeteciler 15 Temmuz'u yorumladı
- Tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- BİM'de skandal görüntüler: Suya atıldı ve...
- Elektrik süpürgesiyle seks yaparken yakalandı
- Ben, ‘Saraçhane’ deyince...
- Eski cumhurbaşkanının oğlu silahlı saldırıda öldürüldü
- Milyonlarca emekli bekliyordu... Tarih belli oldu
- Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması
- ABD'de perakende satışlar haziranda arttı
- Saraçhane’ye davet edilmedi, Erdoğan’ı bekledi
- Eylül ayında gönderilecek bakan kim?
- O şirketin müdürü Akar'ın gelini çıktı