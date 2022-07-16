Barakada çıkan yangın binaya sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:31

Bursa'nın İnegöl ilçesi Refah sokakta dün gece saat 03.00 sıralarında bir barakada yangın çıktı.

Ahşap barakada, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, barakanın yanındaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katına sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Mahallelinin sokağa döküldüğü yangında, baraka küle dönerken, 4 katlı apartmanın 3 'üncü katı da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.