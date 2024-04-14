Avcılar’da otoparkta korkutan yangın!

Avcılar'da otoparkın yazıhanesinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:05
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Olay Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi.

Bir iş hanının arka bölümünde bulunan otoparkın yazıhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yazıhaneyi sararken yangın yakındaki bijuteri dükkanına da sıçradı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri otopark ve iş hanının dış cephesinde uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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