Avcılar’da panik anları... Okul inşaatı şantiyesinde işçi konteynerleri yandı!

Avcılar’da okul inşaatı şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Avcılar’da panik anları... Okul inşaatı şantiyesinde işçi konteynerleri yandı!
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DHA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 13:00

Tahtakale Mahallesi’ndeki bir okul inşaatı şantiyesinde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek işçilerin kaldığı konteynerleri sardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İşçilerin tamamı konteynerlerden çıkarken, ihbar üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Yangın #inşaat

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