Avcılar'da 4 katlı binada yangın paniği!
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan dört katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Gümüşpala Mahallesi Arı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım süreci devam eden 4 katlı binanın giriş katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın içi kısa sürede dumanla doldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıkım firmasında çalışan bir işçi yangın sırasında binanın üçüncü katında mahsur kaldı. Dumandan etkilenen işçi, itfaiyenin sepetli merdiven aracı ile indirildi.
Kumaş ve eski eşyaların yandığı binaya Avcılar'ın yanı sıra Küçükçekmece İtfaiyesi de sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası ile yangın tamamen söndürüldü.
Öte yandan binada iki dairesi bulunduğunu söyleyen bir kişi, kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini boşalttıklarını ve binaya bağımlıların girdiğini iddia etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu
- İmamoğlu AKP'nin 'Kanal İstanbul' planını ifşa etti
- Asırlık okula ‘çökme’ iddiası
- 'Ne kadar korktuğunuzu tescillemiş oldu'
- Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
- Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!
- ABD Yemeni, Husiler İsrail'i vurdu!
- Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilere 'baskın' istemiş!
- Kültür A.Ş Genel Müdürü Abbas'a tahliye kararı