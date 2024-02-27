Avcılar'da polis ile şüpheli şahıslar arasında çatışma!
Avcılar'da polis ekiplerinin şüphelenerek bilgilerini kontrol etmek istediği şahıslar, durumu reddederek polis ekiplerine ateş açtı.
Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri sokak üzerinde yürüyen ve şüpheli görülen şahısları durdurarak bilgilerini kontrol etmek istedi.
Durumu reddeden şahıslardan bir veya birden fazla kişi polis ekiplerine ateş açtı. Şahıslar ile ekipler arasında çatışma çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.
Olayda polis ekiplerinden yaralanan olmazken konu ile ilgili çok sayıda şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri ise sokakta çalışma yaptı.
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