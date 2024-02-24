Polis ekiplerine ateş açmışlardı... Olaya ilişkin yeni gelişme!

Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:59

Güncelleme: 24.02.2024 - 11:59

Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde gece saat 00.10 sıralarında meydana gelen olayda, havaya ateş açıldığı yönünde polis ekiplerine ihbar geldi.

Olay yerine giden ekipler, motosikletli 2 şüpheli şahsa kimlik kontrolü yapmak istedi, bu esnada S.Ç. isimli şüpheli memurlara ateş açtı. Saldırıda 1 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan S.Ç ve M.F.F. kullandıkları 1 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

Şüphelilerin sorgulamalarında ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘görevli memura mukavemet’, ‘hakaret’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ ve çeşitli diğer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Öte yandan olay öncesi mahalde havaya ateş açtığı belirlenen H.E.A. isimli şahıs da 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.