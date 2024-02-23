Vatandaşın 582 bin lirasını dolandıran sahte polis İstanbul’da yakalandı

Isparta’da bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtıp, 582 bin TL dolandıran şahıs İstanbul’da yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 21:24
Vatandaşın 582 bin lirasını dolandıran sahte polis İstanbul’da yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Isparta’da yaşayan A.M. isimli vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıs, "Adınız bir soruşturmaya karıştı. Bankada bulunan tüm paranı bizim söylediğimiz hesaba yatır" dedi.

Belirtilen hesaba 582 bin lira yatırmasının ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş, emniyete başvurdu. İhbarın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirenin F.D. olduğu tespit edildi.

Hesaba bloke konularak şahsın gönderdiği 582 bin TL’nin şüpheli tarafından çekilmesi engellendi. Şüphelinin hesabındaki 582 bin TL’nin banka tarafından kağdur A.M.’nin hesabına iadesi sağlandı.

Şüpheli F.D., banka görevlileri ve İstanbul Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


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