Define avcılarına suçüstü baskın: 5 gözaltı
Kastamonu’da define ararken suçüstü yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı.
Kastamonu’da 5 şahsın define bulmak için izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından S.İ., E.Y., F.K., F.K. ve M.C. şahıslar, define ararken suçüstü yakalandı. Şahısların define aradığı alanda kameralı görüntüleme cihazı, dedektör, kazma, kürek, balyoz, manivela, pirinç çubuk ve kafa feneri ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rabia Topuz, yoğun bakıma kaldırıldı
- 'Bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun'
- Sertab Erener yeniden Eurovision'da
- Hafize Gaye Erkan geri dönüyor!
- Yeni randevu sistemi pazartesi başlıyor
- Firmadan açıklama!
- 'Sarayı göremiyoruz ama alınan belediyeleri görüyoruz'
- Eğitim-Bir-Sen’in paylaşımı tepki çekti!
- Uçağı kadın pilotun indirdiği ortaya çıktı
- AKP'den CHP'ye geçen Çekmeköy'de yeni dönem