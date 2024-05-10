Define avcılarına suçüstü baskın: 5 gözaltı

Kastamonu’da define ararken suçüstü yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 10:53
Define avcılarına suçüstü baskın: 5 gözaltı
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Kastamonu’da 5 şahsın define bulmak için izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından S.İ., E.Y., F.K., F.K. ve M.C. şahıslar, define ararken suçüstü yakalandı. Şahısların define aradığı alanda kameralı görüntüleme cihazı, dedektör, kazma, kürek, balyoz, manivela, pirinç çubuk ve kafa feneri ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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