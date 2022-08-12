Avcılar'da sahilde 'kuma saplanan' ambulansı itfaiye kurtardı

İstanbul Avcılar sahilinde fenalaşan bir hasta için sevk edilen ambulans kuma saplanınca itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

DHA
12 Ağustos 2022 Cuma, 10:07
Avcılar'da sahilde 'kuma saplanan' ambulansı itfaiye kurtardı
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Avcılar-Küçükçekmece arasındaki yan yolda bir engelli hastanın kalp sorunu nedeniyle fenalaştığı ihbar edildi. İhbar üzerine sevk edilen  ambulans hastayı alıp hastaneye götürmek isterken araç kumsala saplandı.

Bunun üzerine ikinci ambulans istendi ve itfaiyeden yardım istendi.

YARIM SAATLİK ÇALIŞMA

Sevk edilen ikinci ambulansa alınan hasta hastaneye götürülürken itfaiye ekibi kuma saplanan ambulansı kurtarmak için yaklaşık yarım saat uğraştı.

Çabaların ardından ambulans kurtarıldı.


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