Adıyaman'da çocuklar ambulansı yaktı

Adıyaman’da 8-10 yaş aralığında olduğu düşünülen çocukların içerisine binerek yaktıkları iki ambulans küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler 3. ambulansa sıçramadan söndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 13:21
Adıyaman'da çocuklar ambulansı yaktı
Abone Ol google-news

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı teknik birim bahçesinde park halindeki ambulansın yanına gelen yaşı küçük 4 çocuk, kapısı açık olan ambulansın içerisine bindi. Ambulansın içerisinde oyalanan 8-10 yaşlarındaki çocuklar, ambulansı ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra çocukların ateşe verdiği ambulans alev topuna döndü. Durumu fark eden görevliler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Hızla büyüyen alevler yan tarafta bulunan başka bir ambulansa sıçradı. Kısa sürede her iki ambulansta yanarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler 3. ambulansa sıçramadan söndürüldü. Olayda iki ambulans hurda yığınına döndü.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak, olayı gerçekleştiren çocukların yakalanması için çalışma başlattı.


Ambulans adıyaman Yangın

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler