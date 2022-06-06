Avcılar'da 'salıncakta' sıkışan çocuk, saatler sonra kurtarıldı
İstanbul Avcılar'da 3 yaşındaki çocuk annesiyle gittiği parkta oturduğu salıncakta sıkıştı. Mahsur kalan çocuk, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarılarak alkışlar arasında salıncaktan çıkarıldı.
Merkez Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı'na dün saat 22.30 sıralarında annesi ile gelen Eymen Y., salıncağa binmek istedi. Salıncağa oturtulan çocuk bir süre sonra sıkılınca çıkarılmasını istedi. Ancak, çocuk bir türlü salıncaktan çıkarılamadı.
SALINCAK SÖKÜLDÜ
Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığı ile itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri, metal salıncaktaki vidaları çıkararak çocuğu kurtardı. Çalışmaları izleyen çevredekiler, mahsur kalan çocuğu kurtaran görevlileri alkışladı. Avcılar Belediyesi görevlileri olayın bildirilmesi üzerine salıncağı söktü.
Aynı salıncakta geçen 26 Eylül'de kardeşi ile birlikte sallanmak üzere bindirilen bir kız çocuğu yine sıkışmış ve çağrılan itfaiye erleri tarafından aynı yöntemle kurtarılmıştı.
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