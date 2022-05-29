Çapa makinesinin demiri 'bacağına' saplandı, itfaiye kurtardı

Bartın’da Mert Demirci'nin (19) sol bacağına bahçede kullandığı çapa makinesinin demiri saplandı. Demir parçanın kesilerek çıkartıldığı genç, hastanede tedaviye alındı.

DHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 12:08
Çapa makinesinin demiri 'bacağına' saplandı, itfaiye kurtardı
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Olay, 28 Mayıs Cumartesi akşam saatlerinde Gerişkatırcı köyünde meydana geldi. Bahçede toprak çapalama makinesini kullanan Mert Demirci'nin bacağına demir parçası saplandı.

KESİLEREK ÇIKARILDI

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen İtfaiye ve sağlık ekipleri Demirci'ye müdahale etti. Ekipler, saplanan demir aksamları keserek, çıkarttı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demirci, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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