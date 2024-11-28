Avcılar'da şüpheli ölüm! Günlerdir aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Başakşehir'de günlerdir haber alınamayan Hüseyin Yılmaz'ın, Avcılar'da cansız halde bulundu.

Avcılar'da şüpheli ölüm! Günlerdir aranıyordu, cansız bedeni bulundu
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DHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:32

Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi İSKİ deposunun yan tarafındaki boş arazide sabah saatlerinde erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin günlerdir aranan Hüseyin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Yüzünde ve vücudunda görünür darp ve yara izi bulunmayan ve ayağında ayakkabısı olmadığı belirlenen Yılmaz için, 22 Kasım Cuma günü Başakşehir'deki Güvercintepe Polis Merkezi'ne kayıp ihbarı yapıldığı ortaya çıktı.

Savcının talimatı ile ceset Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Avcılar #Başakşehir #ceset

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