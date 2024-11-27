Türkmenistan uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü: Evinde asılı halde bulundu

Samsun’da Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Ayna Utamysheva, kaldığı evde tülbentle asılı halde ölü bulundu.

Türkmenistan uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü: Evinde asılı halde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:45

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sınıf öğretmenliği mezunu ve biyoloji bölümü 1. sınıf öğrencisi Türkmenistan uyruklu Ayna Utamysheva’dan (28) haber alamayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Tek başına yaşayan Utamysheva’nın evine itfaiye yardımıyla balkon penceresinden giren polis, Utamysheva'yı tülbentle doğalgaz borusuna asılı halde ölü buldu.

Ayna Utamysheva'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Genç kadının kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi #Ayna Utamysheva

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