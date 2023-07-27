Avcılar'da taciz şüphelisine mahalleliden darp

İstanbul Avcılar'da, iddiaya göre köpeklerini gezdirmeye çıkan iki kadını taciz ettiği fark edilen kişi, mahalleli tarafından darbedilerek polise teslim edildi. Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:27
Avcılar'da taciz şüphelisine mahalleliden darp
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Pazartesi günü gece saatlerinde, Merkez Mahallesi'nde, Suriyeli olduğu öğrenilen Ahmad Al M., sokakta köpeklerini gezdiren iki kadını takip etti. Şüpheli daha sonra park halindeki bir aracın arkasında gizlenerek, sohbet eden kadınları gözetlemeye başladı.

Bu sırada oradan geçen birkaç kişi, aracın arkasında gizlenen şüphelinin cinsel organını çıkardığını fark etti. Kadınlar ise durumu fark ettiklerinde, "Sapık var" diye bağırdı.

DARBEDİP, POLİSE TESLİM ETTİLER

Kadınların bağırması üzerine kısa sürede toplanan mahalleli, Ahmad Al M.'yi yakalayıp tartaklamaya başladı. Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Avcılar Polis Merkezi'ne götürülerek polise teslim edildi.

İki kadından biri, şüpheliden şikayetçi olduğunu belirtirken Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan, 'Hayasızca Hareketlerde bulunmak' ve 'Cinsel taciz' suçlarından hakkında işlem yapılan şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.


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