Patlayan televizyon evde yangına neden oldu
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evde patlayan televizyon yangına sebep olurken korku dolu anlar yaşandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Ayfer Y. ve 3 yaşındaki çocuğunun kaldığı 3 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı.
Yatak odasındaki televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın sonrası Ayfer Y., 3 yaşındaki çocuğu ile birlikte evden sokağa çıkarken komşularından yardım istedi.
Komşularının durumu itfaiye bildirmesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında Ayfer Y. ve apartman sakinleri kısa sürelik panik yaşadı.
Yangının çıktığı üçüncü katta maddi hasar meydana geldi.
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