Bu kez de 'su doldurma' kavgası: 1 kişi bıçaklandı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:11

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:13

Burdur merkeze bağlı Çendik Köyü’nde çeşmeden su dolduran Ahmet D. (24) ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile ismi öğrenilemeyen şüpheli, Ahmet D.’yi göğüs bölgesinden birkaç yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Arkadaşları tarafından otomobil ile Burdur Devlet Hastanesi’ne getirilen Ahmet D.’ye ilk müdahalesi burada yapıldı. Buradaki tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunan Ahmet D. Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.



Öte yandan olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.