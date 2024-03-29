İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Kayseri'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 00:54
İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
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Olay, saat 22.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 286'ncı sokakta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Y. (16), B.Y. (16) ve F.S., kimliği henüz öğrenilemeyen kişiler tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar sonucu yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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