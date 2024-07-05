Avcılar'da TIR Kazası: E5 Karayolu trafiğe kapatıldı!
Avcılar’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR bariyerlere çarptı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Avcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AKK 815 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çaptı.
Çarpmanın etkisiyle TIR yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra durabildi. Kaza sonrası E5 Karayolu Küçükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı.
Kaza sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler güvenlik önlemi alırken, araç sürücülerini yan yola yönlendirdi. Bölgede kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.
Ekiplerin TIR'ı kurtarma çalışmaları devam ederken, kaza nedeniyle yolda kalan TIR ve bölgede oluşan trafik havadan görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- Cem Yılmaz teknesini sattı: Fiyatı dikkat çekti
- Uçağa binmenin yeni kuralları resmen yasalaştı
- Esad'la görüşme nerede olacak?
- Aşkta en tutkulu 5 burç
- Sigara ve içkiye zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
- ‘Baban hırsız mı FETÖ’cü mü?’