Beykoz'da İETT seferleri artırıldı

Yayınlanma: 05.07.2024 - 10:44

Güncelleme: 05.07.2024 - 10:44

Şehir içi toplu ulaşımda yetkili kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beykoz’da toplu ulaşım ve erişim sorunlarını çözecek adımlar atıyor.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, raylı sistem ve deniz yolundan yeterince yararlanamayan, karayolu taşımacılığı ağırlıklı hizmet alan ilçenin toplu ulaşım sorunlarını İBB ve bağlı kuruluşu İETT ile masaya yatırdı.

Ulaşım hizmetlerine ortak akılla çözüm için, 313 kilometrekarelik geniş bir alan sahip ilçede muhtarlar, vatandaşlar ve üniversite öğrencileriyle görüşülerek, mahallelerin erişim sıkıntıları dinlendi, talepler alındı.

İETT’DEN BEYKOZ'A ÖNEMLİ TAKVİYE

İETT Yolcu Hizmetleri Daire Başkanı Müfit Yetkin’i belediye başkan yardımcısı olarak atayan Başkan Alaattin Köseler, ilçenin merkezinden köylerine kadar otobüs seferlerinin ve araç sayılarının artırılması için İETT Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulundu. Bunun neticesinde Beykoz’da sadece son aylarda 32 farklı hatta iyileştirmeler yapıldı.

Muhtarlardan gelen talep üzerine, Paşabahçe, İncirköy, Soğuksu, Merkez, Tokatköy, Akbaba, Dereseki, Elmalı, Zerzevatçı, Örnekköy, Cumhuriyet gibi mahallelerde otobüs seferleri ve araç sayıları artırıldı.

Eğimli arazilerde yer alan ve otobüslerin çıkmadığı Karlıtepe, Gümüşsuyu, Harmantepe, Çengeldere gibi mahallelere küçük otobüsler ile hizmet verilmeye başlandı.

KAVACIK VE TAÜ'YE YENİ SEFERLER

Beykoz’un şehirle bağlantısını sağlayan ve 3 üniversitenin hizmet verdiği Kavacık’a ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne erişim sağlayan hatlarda ciddi iyileştirmeler yapıldı.

Beykoz’daki Alman Üniversitesi öğrencilerine hizmet veren hatta 6 sefer daha eklendi. Buraya hizmet veren bir diğer hattın saatte bir olan otobüs seferleri, sabah ve akşam pik saatlerde yarım saate indirildi

İBB’nin yakın zamanda yeni küçük otobüs hizmet alımı ihalesine çıkacağını belirten Başkan Köseler, “Bu otobüsler geldiğinde Beykoz’da yeni otobüs hatları konulacak ve mevcut seferler ihtiyaca uygun olarak daha da artırılacak. Beykoz’umuzun ulaşım sorunlarıyla yakıdan ilgilenen TBB ve İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

AŞİYAN VE İSTİNYE'YE DENİZ MOTORU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beykoz Belediyesi’ni ziyaretinde bir kez daha gündeme gelen Kavacık metrosu için proje çalışmaları sürerken, Beykoz’un raylı sistem ağına bağlantısını sağlayacak Aşiyan ve İstinye vapur – motor seferleri için de İBB Ulaşım Dairesi ile görüşmeler devam ediyor.