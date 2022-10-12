Avcılar'da trafiği durdurdu, kediyi ezilmekten kurtardı

İstanbul Avcılar D-100 Karayolu'nda aracını durdurup trafiği kesen sürücü, yoldaki kediyi yakalayarak ezilmekten kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:48
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D-100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Topkapı istikametinde; akan trafikte bir kedinin D - 100'ün ortasında yürüdüğünü gören bir sürücü otomobilini durdurup, trafiği kesti.

KEDİYİ ARACINA ALDI

Sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kediyi yakalayarak otomobiline götürdü. Kediyi ezilmekten kurtaran sürücü daha sonra yoluna devam etti.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.  


Kedi Avcılar Trafik

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