Avcılar'da trafikte 'bıçaklı' yol verme kavgası: 3 yaralı

Avcılar'da trafikte yol verme tartışması bıçaklı kavgaya döndü. 3 kişinin yaralandığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da trafikte 'bıçaklı' yol verme kavgası: 3 yaralı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 17:35

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde, 15.00 sıralarında bir binanın otoparkından çıkarak yola dönüş yapan otomobil sürücüsü E.G. ile motosiklet sürücüsü A.Ş. arasında yol verme tartışması çıktı. 

E.G.'nin yanında bulunan yeğeni A.G.'nin de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada araçtan bıçak alan iki kişiden biri motosikletliye saldırdı. Motosiklet sürücüsünün de karşılık verdiği bıçaklı kavgaya çevredekiler müdahale etti. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Avcılar'daki kavga anı caddedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin otoparktan çıkmasının ardından başlayan yol verme tartışmasının bıçaklı kavgaya döndüğü anlar yer alırken Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Etiketler: #Avcılar #bıçaklı kavga

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