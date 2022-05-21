Avcılar'da yalnız yaşadığı evde cesedi bulundu
İstanbul Avcılar'da bir binanın bodrum katında kiraladığı evde yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan Yunis Irmak (67)'ın cesedi bulundu.
Denizköşkler Mahallesi Reyhan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında oturan Irmak'ı uzun süreden bu yana göremeyen komşuları endişelendi. Defalarca kapısını çaldıkları adamdan haber alamayan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.
Sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede evin arka tarafındaki pencereden yerde hareketsiz yatan birisinin olduğunu gördü.
SAVCI 'OTOPSİ' YAPILSIN DEDİ
Bunun üzerine savcıdan alınan izin ile kapı zorlanarak açıldı. İçeri giren ekipler yüz üstü yatan Yunis Irmak'ın cesedini buldu. Savcı ölümü "Şüpheli" bularak gerekli inceleme ve otopsinin yapılmasına karar verdi.
Soruşturma devam ediliyor.
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