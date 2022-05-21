Sinop'ta 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu

Sinop'ta çobanlık yapan 15 yaşındaki çocuk, ormanlık alanda tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Olay yerinde bulunan tüfeğe el konulurken; çocuğun ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

AA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 07:46
Sinop'ta 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu
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Boyabat ilçesine bağlı Binerli köyünde hayvanları otlatmak için ormanlık alana götüren T.B’nin eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucu T.B. köye yakın bir bölgedeki ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu.

TÜFEĞE EL KONULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede T.B’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. T.B’nin cesedi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, olay yerinde bulunan tüfeğe el konuldu.


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