Sinop'ta 15 yaşındaki çocuk ormanlık alanda ölü bulundu
Sinop'ta çobanlık yapan 15 yaşındaki çocuk, ormanlık alanda tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Olay yerinde bulunan tüfeğe el konulurken; çocuğun ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
Boyabat ilçesine bağlı Binerli köyünde hayvanları otlatmak için ormanlık alana götüren T.B’nin eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışma sonucu T.B. köye yakın bir bölgedeki ormanlık alanda tüfekle vurulmuş halde bulundu.
TÜFEĞE EL KONULDU
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede T.B’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. T.B’nin cesedi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bu arada, olay yerinde bulunan tüfeğe el konuldu.
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