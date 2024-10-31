Avcılar'da yangın ihbarına gittiler: Gerçek başka çıktı!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 16:20

Güncelleme: 31.10.2024 - 16:20

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki Ayvacı Sokak'ta bulunan 2 katlı villadan duman çıktığını görenler yangın olduğunu düşünerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine 3 araçtan oluşan itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler etrafı duvarlarla kapalı olan villanın üst katlarına itfaiye merdiveniyle ulaşmaya çalıştı.

Merdivenle cama yaklaşan itfaiyeciler içeride yangın olmadığını, yayılan dumanın haşerelere karşı ilaçlama yapıldığı için çıktığını belirledi.

Dumanın yangın nedeniyle çıkmadığı anlaşılınca çevredekiler rahat bir nefes aldı.

Üst katta bir süre duman tahliyesi yapan ekipler daha sonra normale döndü.