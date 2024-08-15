'Maganda kurşunu yaraladı' dediler, gerçek başka çıktı: Annesi ve kardeşi gözaltına alındı
Kocaeli’nde 17 yaşındaki çocuk evde silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan anne ve kardeşi, çocuğun balkonda maganda kurşunu ile yaralandığını söylese de gerçek polisin tabanca ve mermiyi bulmasıyla ortaya çıktı. Anne ve erkek kardeş gözaltına alınırken, çocuğun durumun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Asma Sokak numara 45’te meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan silahlı yaralanma ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, 17 yaşındaki S.K.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olayın nasıl olduğunu araştıran polis ekipleri, evde bulunan anne S.K. ile kardeşi İ.K.’nin ifadesine başvurdu. Aile, kızın balkonda çamaşır asarken maganda kurşunu ile yaralandığını iddia etti.
ANNE VE KARDEŞ GÖZALTINDA
Şahısların çelişkili ifadesi vermesi ve yaralanma olduğu söylenen balkonda buna dair izin bulunmaması üzerine polis ekipleri, yaralı çocuğun annesine silahın yerini söyletmeyi başardı. Tabanca ve çekirdeği evin dışındaki kutunun içinde bulundu.
Anne ve erkek kardeş ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınırken, çocuğun durumun iyi olduğu, elinden yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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