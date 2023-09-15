Avcılar'da yolunu kestiği İETT otobüsünü tekmeledi

Avcılar'da otomobilini kaldırıma park eden sürücü ile İETT şoförü arasında tartışma çıktı. İETT otobüsünün önünü kesen sürücü hakaretler ederek otobüsü tekmeledi.

DHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 11:10
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün akşam saatlerinde Avcılar-Yeşilkent seferini yapan 142F hattının otobüsü, kaldırıma park edilen otomobil nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Bunun üzerine otobüs şoförü ile 07 BFM 103 plakalı otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından İETT otobüsü ilerlediği sırada, otomobiline binen sürücü otobüsün peşine düştü.

Balık Yolu mevkisinde İETT otobüsünün önünü kesen sürücü, tehdit ve küfürler savurarak otobüsü tekmelemeye başladı.

Sürücünün küfür ederek otobüsü tekmelediği anlar, İETT şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
 


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