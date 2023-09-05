İETT'de unutulan 2 bin 66 eşya 550 bin liraya satıldı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:58

Güncelleme: 05.09.2023 - 12:06

İETT işletmeleri otobüs, metrobüs, tramvay içinde ve duraklarında yolcular tarafından unutulan, aralarında, cep telefonu ile tabletin yanı sıra motosiklet kaskı, olta, tencere, ütü ve def gibi eşyaların da bulunduğu 2 bin 66 ürün, bir yıllık bekleme sürelerinin tamamlanmasının ardından açık artırma yöntemiyle satıldı.

Karaköy’deki İETT binasında Komisyon başkanı Remziye Özgür yönetiminde gerçekleştirilen açık artırmaya yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Komisyon tarafından belirlenen fiyat olan 184 bin 110 lira ile başlayan açık artırmayı, 550 bin lira veren Aziz Korkmaz kazandı.

"BİZİM HOBİMİZ BU"

Geçen yılki ihaleyi de kendisinin kazandığını hatırlatan Korkmaz "Bu sene de bana nasip oldu. Fiyatlar yükseğe gidiyor, ilgisi, alakası olmayan insanlar katılıyor. Almayacağı mala fiyat verenler oluyor. Teminatlı olsa bu fiyatlar verilmez. Ben 35 senedir bu işi yapıyorum, bizim hobimiz bu. Türk Hava Yolları, değişik havalimanlarının ihalesine katılıyorum, mağazamda satıyorum. Bir hobi haline geldi. Yerimiz Avcılar’da, merak eden gelip görsün. Malları, piyasadaki değerlerin üzerinden daha aşağıya satıyoruz" dedi.

Aziz Korkmaz’ın ihaleyle ilgili olmayan insanlar yüzünden fiyatların arttığını söylediği sırada Komisyon Başkanı Remziye Özgür araya girerek “Bu sadece iddiadır" dedi.

Korkmaz ise buna "Ben senede 50 ihaleye giriyorum, siz senede 1 tane yapıyorsunuz" diyerek cevap verdi.