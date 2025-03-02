Avlanma yasağına uymayan 3 kişi suçüstü yakalandı: Malzemelere el konuldu

Gaziantep’te ağ ile avlanma yasağına uymayan 3 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Avlanma yasağına uymayan 3 kişi suçüstü yakalandı: Malzemelere el konuldu
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 10:44

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerinde önleyici kolluk devriye icra etti.

Önleyici kolluk devriyesi esnasında, yasak olmasına rağmen nehir üzerinde ağ atarak balık avladığı tespit edilen M.Y., H.E. ve B.E. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahıslara ait olduğu tespit edilen bin 300 metre ağ, 1 adet jeneratör ve 250 kilo balık ele geçirildi.

MALZEMELERE EL KONULDU

M.Y., H.E. ve B.E. isimli şahıslar hakkında av yasağına uymamaları sebebiyle idari işlem başlatılırken olay sırasında kullanılan malzemelere el konuldu.

Yakalanan balıklar ise Gaziantep Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Etiketler: #av yasağı #av

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