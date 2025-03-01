Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

Gaziantep'te 14 adrese düzenlenen baskında piyasa değeri 2 milyon 540 bin TL olan kaçak ürün ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 17:50

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı, Nizip, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde kaçakçılık yapılan 14 adrese operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 2 milyon 540 bin TL değerinde olan 18 bin 285 paket gümrük kaçağı sigara, 1 ton 450 kilogram gümrük kaçağı tütün, 490 kilogram kaçak çay, 25 elektronik sigara ve 180 bin 300 kaçak makaron ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 14 şüpheliyi gözaltına aldı.


Etiketler: #gaziantep #Kaçakçılık #Operasyon

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