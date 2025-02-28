Gaziantep'te yakıt tankeri faciası: Ölüler ve yaralılar var!

Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarıldı.

Gaziantep'te yakıt tankeri faciası: Ölüler ve yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:08

Gaziantep'te Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri bilinmeyen nedenle patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


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