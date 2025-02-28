Gaziantep'te yakıt tankeri faciası: Ölüler ve yaralılar var!
Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği aktarıldı.
Gaziantep'te Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri bilinmeyen nedenle patladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör örgütü YPG’den 'siyasi faaliyet' vurgulu açıklama!
- MHP'li isimden dikkat çeken paylaşım
- İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrısını okudu!
- CHP'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama!
- Saray'a dikkat çeken atamalar!
- Emniyet Müdürlüğü'nden o görüntülere açıklama!
- MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna dair yeni açıklama!
- MEB’den ‘Ramazan' yazısı!
- Özel'den, Erdoğan'ın tehdidine ilk yanıt
- 'Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı' iddiası