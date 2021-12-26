Avlanmak isterken hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arkadaşları ile gittiği avda kendini vuran kişi hayatını kaybetti.

(İHA)
26 Aralık 2021 Pazar, 18:38
Avlanmak isterken hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Serkan Erol, arkadaşları ile birlikte avlanmak için ormanlık alana gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

Avlandıkları sırada Serkan Erol, kazara kendi silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Erol'un cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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