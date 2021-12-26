Avlanmak isterken hayatını kaybetti

26 Aralık 2021 Pazar, 18:38

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Serkan Erol, arkadaşları ile birlikte avlanmak için ormanlık alana gitti.

HAYATINI KAYBETTİ

Avlandıkları sırada Serkan Erol, kazara kendi silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Erol'un cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.