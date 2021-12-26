Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Serhat Özkaya olay yerinde hayatını kaybetti, Cüneyt Ö. de yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokakta meydana geldi. İki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Silah sesini duyup dışarı çıkan mahalle sakinleri 2 kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri yerde yatan Serhat Özkaya'nın öldüğünü belirledi. Yaralanan Cüneyt Ö. de ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Özkaya'nın cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis, otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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