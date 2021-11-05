Avlanması yasak balıklar mezatta satılıyor
Akdeniz'de nesli tükenme tehlikesi altındaki balıkların avlanıp mezatta satıldığı ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu "Yeteri kadar denetim yapılmıyor. Yakında bu balıkların sadece fotoğraflarını çocuklarımıza gösterebileceğiz" dedi.
Antalya-Kemer kara yolu üzerindeki balıkçı barınağı, kentte balık avı yapan teknelerin geldiği ve her gün sabah saatlerinde mezadın yapıldığı yer olarak biliniyor. Balıkçılar, barınakta avladıklarını kasalar halinde ve açık artırma usulüyle mezada sunup satışını yapıyor. Büyük restoranlar, turizm tesisleri ve semt pazarındaki esnaf, balıkları buradan satın alıyor.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ava çıkan bazı teknelerin ağlarına nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek ve keler balığı gibi omurgalı türler takıldığı ve bunların karaya çıkarılıp satıldığı belirtildi. Bunun üzerine balıkçılar, yasağı delen balıkçılardan şikayetçi oldu. Ayrıca yasaklı balıkların kasalar üzerinde sergilenip satıldığı görüntüler de ortaya çıktı.
"BALIKÇILAR CESARET EDEMEZ"
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, binlerce liraya satılan bu balıkların, ağa takıldıktan sonra çıkarıldığı tekneden denize bırakılması halinde yaşayabileceğini belirtti. Nesli tükenme tehlikesi altındaki balıkları avlayıp satanlara tepki gösteren Prof. Dr. Gökoğlu, "İleride çocuklarımıza bu balıkların yalnızca fotoğraflarını göstereceğiz. Yeteri kadar denetim yapılmıyor. Denetlense balıkçılar, buna cesaret edemez" dedi.
Yasaklı türlerin büyük kısmının köpek balığı olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Vatoz, orfoz, keler balığı çok sık satılıyor. Vatandaş köpek balıklarını özellikle kanser hastalığına şifa olduğu gerekçesiyle alıyor. Ama bunun satışı ve avı yasak" diye konuştu.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- A-101'de ürün skandalı
- DSÖ açıkladı: 500 bin kişi ölebilir
- Bakan Elvan gitti-geldi
- Eski AKP'li isimden Erdoğan'ın sağlığına dair yeni iddia
- DSÖ Türkiye Temsilcisi’nden korkutan uyarı
- Hedefteki devlet büyüğü kim?
- Döviz bürolarına AKP'den kepenk indirmeme baskısı
- Erdoğan'ın planını açıkladı
- Milli Eğitim Bakanı'ndan ara tatil açıklaması
- Atatürkçüye yer yok!