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AVM'de 'canlı bomba' ihbarı yapan çocuk yakalandı

AVM'de 'canlı bomba' ihbarı yapan çocuk yakalandı

11.06.2026 09:22:00
Güncellenme:
DHA
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AVM'de 'canlı bomba' ihbarı yapan çocuk yakalandı

Kayseri'de ankesörlü telefon üzerinden bir AVM’de asılsız ‘Canlı bomba’ ihbarı yaptığı tespit edilen 13 yaşındaki M.B.T., polis ekiplerince yakalandı.
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Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan bir AVM’de meydana geldi.

AVM’de ankesörlü telefonla ‘canlı bomba’ şüphelisi birinin bulunduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

AVM ve çevresine İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller ve aramalar sonucunda olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan kamera incelemeleri ve çevre araştırmaları sonucunda ihbarı yapan kişinin 13 yaşındaki M.B.T., olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan M.B.T., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Kayseri #AVM #canlı bomba