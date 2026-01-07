AVM'lerde kılık değiştirip hırsızlık yaptılar: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar'ın 100. Yıl mahallesinde, 23 Aralık 2025 tarihinde kurulan pazarda meydana gelen olayda mağdur F.Ç.’nin cep telefonu çalındı. Aynı gün Kışla Caddesi'nde bulunan bir evde meydana gelen hırsızlıkta ise, mağdur G.M.’ye ait ziynet eşyalarının yanı sıra, 100 dolar ve 12 bin lira nakit para çalındı.

SARIYER'DE G ÖZALTINA ALINDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada iki hırsızlık olayının da aynı kişiler tarafından yapıldığı belirlendi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kadın hırsızları takibe alan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sarıyer’de düzenlenen operasyonda şüpheliler Eda P.(32) ile Asya T.(38) gözaltına alındı.

FATİH VE SARIYER'DE AVM'LERDE HIRSIZLIK

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Eda P. ile Asya T.’nin 18 Aralık 2025'te Fatih’te bir alışveriş merkezinde meydana gelen, mağdur S.İ.’nin içinde 26 bin dolar ve 8 bin lira nakit para bulunan çantasını da çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca 22 Kasım 2025'te Sarıyer’de yine bir alışveriş merkezinde mağdur A.M.R’nin içinde cep telefonu, 600 Euro ve 8 bin lira nakit para bulunan çantasnın çalınması olayına da karıştıkları belirlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE G ÖNDER İLDİLER

Şüphelilerin şüphe çekmemek için kıyafet değiştirip turist gibi davrandıkları, alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Eda P.’nin poliste daha önceden 127, Asya T.’nin ise 92 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.