AVM'de bıçaklı saldırgan paniği: Güvenlik görevlisi yaralandı
Ümraniye'deki bir alışveriş merkezinde kalabalığın içinde elinde bulunan bıçağı sağa sola savurmaya başlayan saldırgana güvenlik görevlileri müdahale etti. Saldırganı etkisiz hale getirmek isteyen güvenlik görevlilerinden biri bacağından yaralandı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde (AVM) dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; bir kişi, elindeki bıçakla alışveriş merkezinde yürümeye başladı. Kalabalığın içinde elindeki bıçağı etrafa savurarak ilerleyen şüpheliye AVM'nin güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi. Fakat şüpheli, güvenlik görevlileri ile tartışmaya başladı. AVM içinde ilerleyen şüpheli, etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı esnada bir güvenlik görevlisi bacağından yaralandı. Yaşanan arbedeye yurttaşlar da dahil oldu.
GÖZALTINA ALINDI!
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. AVM yönetimi şüpheliden şikâyetçi olurken, yaralı güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.
AVM'deki yurttaşların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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