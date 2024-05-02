AVM'de facianın eşiğinden dönüldü! Alev alan avize zemine düştü
Yalova'da bir alışveriş merkezinin tavanındaki avize, elektrik kontağı nedeniyle yandı. Ardından avize koparak yere düştü.
Süleymanbey Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin 2'nci katının tavanında asılı olan avize, elektrik kontağı nedeniyle yandı.
Alev topuna dönen avize, zemin kata düşerken çevrede kimsenin olmaması olası can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.
Yangın, güvenlik görevlileri tarafından söndürüldü.
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