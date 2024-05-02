Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında araç yangını
İstanbul Sarıyer’de bulunan Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Yangın nedeniyle AVM otoparkı girişi geçici olarak kapatıldı.
Sarıyer’de bulunan Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kapladığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Sarıyer’de bulunan Vadi İstanbul AVM’nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alış veriş merkezinin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yangın tamamen söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.
OTOPARK KAPATILDI
Yangın esnasında oluşan dumanlar nedeniyle alış veriş merkezi kapatılarak araçların giriş ve çıkışına izin verilmedi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sonrası yaptıkları duman tahliyesinin ardından otopark yeniden hizmete açıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Can Atalay'la ilgili yeni karar!
- Melih Gökçek'ten miras kaldı
- İstanbul Valisi Gül'den 'gözdağı'
- Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler!
- Özel'den CHP'nin eski genel başkanlarına telefon
- Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!
- 1 Mayıs'ta Taksim'e niye yürümedi?
- Fed faiz kararını açıkladı!
- CHP'den 'Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
- '1 Mayıs'ı kutlamayı beceremediler'