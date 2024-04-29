İstanbul’da AVM’de yangın

İstanbul Arnavutköy’de bir AVM’nin yemek katında yangın çıktı. Kafe tedbir amaçlı boşaltılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:17
İstanbul’da AVM’de yangın
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Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi’nde bulunan AVLU 34 AVM’nin yemek katında bacalarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AVM içerisinde açık olan kafe ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.


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