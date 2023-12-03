AVM’de feci kaza… Yürüyen merdivende düşen çocuğun parmakları koptu

Konya’nın Ereğli ilçesinde alışveriş merkezinde yürüyen merdivende düşen 1.5 yaşındaki çocuğun 3 parmağı koptu.

İHA
Yayınlanma: 03.12.2023 - 12:19
AVM’de feci kaza… Yürüyen merdivende düşen çocuğun parmakları koptu
Abone Ol google-news

Olay, akşam saatlerinde bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışverişe gelen ailesinin yanında bulunan 1.5 yaşındaki M.A.T., yürüyen merdivende düştü. 

Ailesinin yardım çığlıklarıyla görevliler merdiveni durdururken, çocuğun 3 parmağı zarar gördü. Küçük çocuğun 1 parmağı koparak merdivene düşerken, 2 parmağı da kopma derecesine geldi. 

Olayın haber verilmesi üzerine AVM’ye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Küçük çocuğa müdahale edilirken, sağlık ve polis ekipleri, görevliler ile çocuğun yakınları yürüyen merdivende kopan parmağı aradı. 

Kopan parmak bulunurken, M.A.T. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk Ereğli Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.


konya AVM yürüyen merdiven Çocuk

İlgili Haberler

Sadullah Ergin travmasını giderme fırsatı

Sadullah Ergin travmasını giderme fırsatı
AVM'lerde 'Efsane Cuma' kuyruğu

AVM'lerde 'Efsane Cuma' kuyruğu
İstanbul Barosu’ndan boykot: ‘Adliyeler AVM değildir’

İstanbul Barosu’ndan boykot: ‘Adliyeler AVM değildir’

En Çok Okunan Haberler